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«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 241 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والتسمم

كتب:

خير الله فؤاد
04:50 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
تحصين الماشية في كفر الشيخ

تحصين الماشية في كفر الشيخ

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم تحصين نحو 241 ألف رأس ماشية  من الجاموس والأبقار وأغنام وماعز، وذلك ضد أمراض الحمى القلاعية والعترات القديمة والمتحورة وحمى الوادي المتصدع والتسمم الدموي، بما يحافظ على مقدرات الثروة الحيوانية في شتى ربوع المحافظة.

المستهدف 212 ألف رأس ماشية وأغنام

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حملة التطعيم ضد الأمراض المعدية كانت تستهدف تحصين 212 ألف رأس ماشية على نطاق قرى ومراكز الإقليم، لافتا أننا تخطينا المستهدف من التحصين للماشية، حيث تم تحصين 241 ألف رأس ماشية وأغنام بنسبة 115%، وسط جهود كبيرة ومضنية بذلتها حملات التحصين على مدار أسبوع.

تحصين الماشية ضد الأمراض

وأشار أن الحملات البيطرية بكفر الشيخ مستمرة بهدف تحصين الماشية ضد الأمراض المعدية، الأمر الذي يقفز بالثروة الحيوانية للأفضل ويزيد من عددها بشكل جيد، ويعود على المربين للثروة الحيوانية بالرزق والخير الوفير، سواء من خلال التربية بغرض التسمين أو الألبان.

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بقلم خير الله فؤاد