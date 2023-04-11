أمطار رعدية غزيرة تضرب مطروح.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة مطروح سقوط أمطار رعدية غزيرة على مدينة مرسى مطروح والمدن الساحلية السبعة بالمحافظة، في ظل سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.

الأمطار تضرب مطروح

وضربت الأمطار العديد من المناطق بدءاً من مدينة السلوم غربا وحتى حدود الإسكندرية شرقا، مرورا بمدن ومناطق بقبق وأبو زريبة وسيدي براني وبسطيل والزبيدة وشماس والنجيلة والصغيرات والمتاني والنصر وأبوله والجراولة وسيدي حنيش ورأس الحكمة وجلالة وجميمة وفوكة والضبعة وسيدي عبد الرحمن وتل العيسى والعلمين والحمام.

طوارئ في مطروح

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع حالة الطوارئ وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة حال الطقس في جميع مدن المحافظة، وذلك لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين بشكل مستمر، مع متابعة حالة الطقس في الميادين والشوارع والطرق والأحياء لمواجهة سوء الأحوال الجوية والتعامل السريع مع جميع بؤر تجمعات مياه الأمطار من خلال الدفع بسيارات تابعة لمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وسحب المياه مع متابعه شنايش وشبكة تصريف الأمطار.