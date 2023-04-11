«الوزراء»: توقعات بوصول حجم سوق الابتكارات الخضراء لـ9.5 تريليون دولار في 2030

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تفاصيل تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام 2023، الصادر عن الأونكتاد، الذي سلط الضوء على الفرص التي تتيحها الابتكارات الخضراء كالسلع والخدمات ذات البصمة الكربونية الأقل للبلدان النامية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات التكنولوجية.

الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

وبحسب التقرير، تمثل التقنيات السبعة عشر التي يغطيها التقرير، ومنها: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والهيدروجين الأخضر، سوقًا بقيمة 1.5 تريليون دولار، مع إمكانية نمو ليصل حجم السوق إلى أكثر من 9.5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.

حجم السوق العالمية

يحلل التقرير حجم السوق العالمي لـ 17 من التقنيات الخضراء، مثل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والمركبات الكهربائية، وقدرتها على خلق فرص العمل، وفي هذا الصدد تدعو الأونكتاد الحكومات وأصحاب الأعمال التجارية إلى الاستثمار في قطاعات أكثر تقدمًا وأكثر اخضرارًا، وتعزيز المهارات التقنية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتنمية الصناعات الخضراء.