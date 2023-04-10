متحدث الزراعة: 2 مليار دولار لتوفير خامات وأعلاف الإنتاج الداجني

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأولوية لدى الدولة المصرية هي توافر المنتجات، كون الدولة حريصة على دعم صغار المنتجين وتدعيم المربي المصري، لافتًا إلى دور الدولة في توفير خامات الأعلاف.

2 مليار دولار لضمان توافر الخامات والأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية على القناة الثانية المصرية، أن الدولة خصصت أكثر من 2 مليار دولار لضمان توافر الخامات والأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم دخول شحنات تتجاوز الـ 3 ملايين طن، من خامات الأعلاف، ومتابعة مستمرة لتوافرها بالأسواق.

ضخ كميات إضافية واستيراد اعلاف لضبط اسعار الأعلاف

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك متابعات لضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة لمربي الدواجن كونها من الأولويات التي يتم العمل عليها، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع المنتجين بعد وجود بعض الانخفاضات بالأسعار، بضخ كميات إضافية، وتم استيراد بعض الشحنات من الخارج لضمان توافر المنتج بسعر مناسب للمواطن المصري.