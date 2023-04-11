«جابر» يتذكر أحلامه مع مهرة قبل زواجها في «ضرب نار»: «عايز أجيب 6 أو 7 عيال»

نشرت فضائية «ON»، عبر صفحتها على «فيسبوك»، مقطع فيديو من مشهد مراقبة «جابر» أحمد العوضي لـ«مهرة» ياسمين عبدالعزيز في مسلسل «ضرب نار».

وجاء المشهد وهو يرصد لحظات وقوف جابر أسفل «بلكونة» غرفتها، حتى يتابعها ويراقبها دون علمها.

مهرة وابنها

وبدأ يتذكر ما كانا يحلمان به سويا وأحلامهما عندما رآها واقفة في شرفتها وابنها يجري عليها وتبدأ تحمله وتقبله.

وقالت «عايزة أجيب منك عيل»، ليرد ويقول: «عايز أجيب 6 أو 7 عيال بس أجيب ولد الأول وأسميه حسن».

مسلسل ضرب نار

«ضرب نار» بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.