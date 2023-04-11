مسلسل ضرب نار الحلقة 19.. أحمد العوضي يراقب مهرة وزيدان

رصدت الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار المعروض عبر فضائية «on» حرص «جابر» أحمد العوضي، على معرفة كل شيء عن مهرة.

وجاء بالحلقة الـ 19 من ضرب نار ذهاب جابر لفيلا «زيدان» ماجد المصري و«مهرة» ياسمين عبدالعزيز، كما أوصى مساعده بمراقبتهما لمعرفة كل شيء عنهما.

وافتتحت مهرة مصنعا خاصا بها، وهو عبارة عن «براند» مصري للملابس، وتتمنى أن يصبح من أشهر الماركات المصرية.

أبطال مسلسل ضرب نار

ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.