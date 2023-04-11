أرمينيا وأذربيجان تتبادلان اتهامات القصف على الحدود.. سقوط قتلى وجرحى

أعلنت أرمينيا أنّ قوات أذربيجانية أطلقت النار، عصر اليوم، على جنود أرمن في أثناء قيامهم بأعمال هندسية في منطقة حدودية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب ما أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل.

أرمينيا وأذربيجان تتخذان إجراءات انتقامية

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأرمنية، إن القصف وقع في منطقة «تيغ» الحدودية، مشيرة إلى أن بلادها اتخذت إجراءات انتقامية، في حين قالت وزارة الدفاع في أذربيجان إنّ القوات الأرمنية، ومن مواقع لها قرب بلدة تيغ بمنطقة غوروس، أطلقت نيران مكثفة من أسلحة خفيفة على مواقع للجيش الأذربيجاني على محور منطقة لاتشين.

أذربيجان: الاستفزاز الأرمني أسفر عن سقوط قتلى وجرحى

وأضافت الوزارة، أنّ الجيش الأذربيجاني يتخذ إجراءات للرد على الجانب الأرمني، وأوضحت، في وقت لاحق، أنّ الاستفزاز الأرمني أسفر عن سقوط قتلى وجرى في صفوف قواتها دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأرمنية أعلنت، أمس، أنّه تم اعتقال جندي أذربيجاني على أراضي البلاد.