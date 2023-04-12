«الأرصاد» تحذر سكان المدن الساحلية من الاقتراب للبحر: الأمواج عالية

حذّر خبراء الأرصاد الجوية سكان المدن الساحلية من الاقتراب من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، والتي تشهد ارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار عن معدلاتها الطبيعة وهي 2.5 متر، وذلك جراء موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظات الساحلية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء، خلال اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

تحذيرات للصيادين بالمدن الساحلية

كما حذر خبراء الأرصاد الجوية الصيادين العاملين بمياه البحر المتوسط بضرورة توخي الحظر أثناء رحلات الصيد، والبعد عن مناطق دومات التيارات المائية والمعروف لديهم في عرض البحر، وكذلك عدم الإبحار إلى بعد التأكد من السلامة المهنية البحرية لحالة المركب والماكينات الخاصة بمراكب الصيد، علاوة على توافر «لايف جاك»، والذي يُستخدم في عمليات الإنقاذ حال حدوث غرق لاقدر الله.

طقس الأربعاء والخميس بالمحافظات الساحلية

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من طقس اليوم الأربعاء وغدا الخميس، مشيرة إلى هبوب رياح عاصفة على المحافظات الساحلية والوجه البحري وشمال ووسط سيناء، وتوافر فرص لسقوط أمطار رعدية، ونشاط للرمال والأتربة، لتسجل درجة الحرارة في محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، 23 درجة مئوية للعظمى، و11 مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 2 كيلومتر في الساعة، ونسبة سقوط الأمطار 40%.