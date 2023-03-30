لا تقتربوا من البحر.. «الأرصاد» تحذر: أمواج المتوسط تتخطى 4 أمتار ونصف

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الصيد بمياه البحر الأبيض المتوسط، والسبب يرجع لحالة ارتفاع الأمواج العاتية التي تضرب مياه البحر اليوم الخميس، إذ تخطت حاجز 4:5 أمتار في أمر غير معدلاته الطبيعية، وهو الأمر الذي يعرض مراكب الصيد العاملة بمياه البحر المتوسط للغرق والموت المحقق للعاملين به، وذلك طبقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

البحر غضبان لا تقتربوا منه

وحذر خبراء الأرصاد الجوية المصرية، من ضرورة اتباع إجراءات تعليمات وقف حركة الصيد بمياه البحر المتوسط واتباع ما يضمن سلامتهم، حتى لا يتعرضون للخطر الداهم، وذلك جراء غضب البحر وارتفاع الأمواج بشكل كبير.

الأمواج في تزايد وطقس متقلب

كما نوهت هيئة الأرصاد الجوية المصرية اليوم الخميس، بأن طقس اليوم متقلب وتنشط به سرعة الرياح، التي سجلت بين 36 حتى 42 كم/ ساعة، خاصة على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى ومدن القناة، كما تحمل الرياح اليوم الأتربة والغبار الضار، التي تؤثر على المواطنين خلال فترات اليوم.