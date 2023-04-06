«الأرصاد» تحذر من طقس الأسبوع المقبل: أمطار غزيرة تضرب المحافظات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية سكان المحافظات المختلفة من حالة الطقس الأسبوع المقبل، متوقعةً سقوط أمطار غزيرة قد تكون رعدية أحيانًا، وذلك اعتبارًا من مساء الأحد المقبل حتى الأربعاء، الموافق 12 من نفس الشهر.

وتشير خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس الأسبوع المقبل في جميع المحافظات، وأماكن سقوط الأمطار فضلًا عن الظواهر الجوية التي تضرب المحافظات خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس الأسبوع المقبل

وتشهد حالة الطقس الأسبوع المقبل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، فضلًا عن سقوط الأمطار المتفاوتة الشدة حيث تتراوح بين متوسطة وغزيرة ورعدية أحيانًا.

حالة الطقس اليوم وغدًا

وفيما يخص حالة الطقس اليوم وغدًا فإنّه بدءًا من الجمعة 7 أبريل إلى الأحد 9 أبريل تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أخبار الطقس خلال الأيام المقبلة

وحول أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة فإنّه يأتي كالتالي:

الجمعة 7 أبريل: تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

السبت 8 أبريل: تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الأسبوع المقبل

وفيما يخص طقس الأسبوع المقبل، فإنّه يشهد بعض الاضطرابات الجوية بدءًا من الأحد المقبل كالتالي:

الأحد 9 أبريل 2023: يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق السواحل الشمالية الغربية، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب البلاد بنسبة حدوث 20 إلى 30% تقريبًا، كما تشهد نشاط حركة الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وسيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

الإثنين 10 أبريل 2023: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 45 إلى 50% تقريبًا على مناطق من سيناء، وخليج السويس، ومحافظة البحر الأحمر، ووسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، كما تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تشهد حالة الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

الثلاثاء 11 أبريل 2023: أمطار متوسطة بنسبة حدوث 45 إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأربعاء 12 أبريل 2023: تشهد سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 45 إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنّ درجات الحرارة لمدة أسبوع تأتي كالتالي:

الجمعة 7 أبريل 2023: تسجل درجات الحرارة لمدة أسبوع في المحافظات كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 19

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 16

جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 19

السبت 8 أبريل 2023

القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 21

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 18

جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 21

شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23

الأحد 9 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 16

جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 22

شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 21

الاثنين 10 أبريل 2023

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 15

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 15

جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 19

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20

الثلاثاء 11 أبريل 2023

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 15

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15

جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 16

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 19

الأربعاء 12 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15

السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 15

جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 16

جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 19.