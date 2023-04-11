مسلسل ضرب نار.. جابر ينجح في تهريب السلاح وزيدان يكشف سر مهرة

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار العديد من الأحداث المشوقة، واكتشفت «مهرة» ياسمين عبدالعزيز، العمل الذي أعدته «صفاء» انتصار، عن طريق «يمنى» هدى الإتربي لتخريب علاقة مهرة و«زيدان» ماجد المصري.

فيما نجحت عملية تهريب السلاح الأولى التي قام بها «جابر» أحمد العوضي، وتسلميه السلاح إلى رجال «أنور» أحمد بدير الذي منحه السيارة التي يرغب بها، بينما ذهب «جابر» إلى فيلا «زيدان» و«مهرة» ويطلب من «كوانة» هشام المليجي، مراقبتهما ومعرفة كل شيء عنها وعن شغل زيدان وتحركات «مهرة».

افتتاح مصنع مهرة

وافتتحت «مهرة» المصنع الخاص بها وهو عبارة عن براند مصري للملابس وأخبرت «زيدان» أنها ترغب في أن يكون أشهر براند مصري، ويذهب «جابر» برفقة أنور ورجاله إلى ملهى ليلي ليرى هناك مهرة برفقة زيدان وهما يرقصان، الأمر الذي أغضب «جابر» بشدة ويحاول التهجم عليهما لكن يمنعه هشام المليجي وتتغير ملامح «مهرة» بمجرد رؤيته، وعند عودتها هي و«زيدان» إلى منزلها يكتشف الأخير تناولها لأدوية منع الحمل دون علمه.

مسلسل ضرب نار

«ضرب نار» بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.