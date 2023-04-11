هل البطيخ الموجود في السوق سليم وصحي؟.. استشاري زراعي يكشف مفاجأة: «أورجانيك»

قال محمد زكي ليلة، الاستشاري الزراعي، إن البطيخ الذي ظهر في الأسواق خلال هذه الأيام منزرع بالنظام الحيوي أي أنه «أورجانيك» لهواة تناول الخضر والفاكهة الخالية من أي مبيدات أو ملوثات، كما أن نسبة كبيرة منه تصدر للخارج لجودته العالية، حيث إنه يزرع في محافظة أسوان على شاطئ بحيرة ناصر في منطقة جرف حسين ووادي النقرة، حيث تتميز التربة هناك بخلوها من الملوات والمبيدات والأعفان التي تتسم بها أي تربة أخرى لذا لا يتم تسميده بالمبيدات الكيماوية ولا يتم التعامل عليه بالمبيدات، كما أن مياه بحيرة ناصر معروفه بأنها خالية من الموثات تماماً.

متى يُزرع البطيخ الذي ظهر في الأسواق حاليا؟

وأوضح، لـ«الوطن»، أن سبب ظهور البطيخ في هذا التوقيت في شهري مارس وأبريل وقبل موعد ظهوره الطبيعي في شهر يوليو وأغسطس، يعود إلى أن محافظة أسوان تتسم بالدفء الشديد خلال فصل الشتاء، كما أنه يزرع في أنفاق بلاستيك تحميه من برودة الجو خلال ساعات الليل، الأمر الذي يساهم في نضجه مبكرا، مشيرا إلى أنه تمت زراعته في بداية شهر نوفمبر.

الزراعات الشاطئية على بحيرة ناصر

وتابع أن الزراعات الشاطئية على بحيرة ناصر وخاصة البطيخ ذات جودة عالية، وهناك عروة للبطيخ تزرع في شهر سبتمبر مخصصة تماما للتصدير لدول الخليح والاتحاد الأوروبي، ويقبل عليها المستوردون نظرا لجودتها العالية وطعمها اللذيذ، مشيرا إلى نسبة السكر في البطيخ الحالي تصل الى 13% تقريباً وهي نسبة مرتفعة للغاية وتناسب الذوق المصري وتزيد عن بعض أصناف البطيخ الصيفي التقليدية.