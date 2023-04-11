مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بأسيوط

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

حادث على السكة الحديد

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغا السكة الحديد بمنقباد باصطدام قطار بطفل مجهول الهوية، أثناء مروره على شريط السكة الحديد بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

مصرع طفل مجهول الهوية

وانتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع طفل مجهول الهوية يبلغ عمره 13 عاما، صدمه القطار رقم 891 أسوان القاهرة أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.