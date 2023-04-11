إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية ومخالفة بناء في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفة بناء مستمرة بمراكز وقرى ونجوع المحافظة دون توقف.

تحرير محاضر للمخالفين

وأشار المحافظ إلى المتابعة والمرور الدوري لإزالة أي تعديات بكل الطرق الممكنة، دون تهاون أو تقاعس، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتعدين والمخالفين للقانون لردع كل من تسول له مخالفة القانون، وذلك حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة ومستقبلها، موضحا إزالة 7حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفة بناء بمركز أبوتيج وحي شرق وحي غرب، ضمن حملات الإزالة التي تتم بصفة دورية بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية.

مركز أبوتيج وحي شرق وغرب

وفي هذا الإطار، قامت الوحدات المحلية لمركز أبوتيج وحي شرق وحي غرب بتنفيذ إزالة لـ 7 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ومخالفة لقانون البناء، حيث تم إزالة 5 حالات على أراض زراعية ومخالفة بناء بمركز ابوتيج عبارة عن قواعد وسملات الدور الأرضي بالعزبة المستجدة، وفك شدة خشبية للدور الأول بقرية المسعودي.