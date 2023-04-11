رفع حالة الاستعداد بالقاهرة لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

استعداداً لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم.

كما شددت على رفع كل الإشغالات بمحيط الكنائس ودور العبادة والميادين استعدادًا لاحتفالات مصر والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ورفع أي إشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين والتأكيد على إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع.

حملات رقابية على السلع

وفي نفس السياق، وجَّهت نائب المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين كل القطاعات والمديريات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كل التدابير الوقائية، مشددة على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع استمرار عمل معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة، والمتابعة المستمرة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين.

مواجهة التعديات

كما شددت على تنفيذ كل التكليفات الخاصة بالمتابعة والتصدي بحزم لأي محاولات للتعدي على أراضي وأملاك الدولة أو الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال الأعياد والمرور الميداني المستمر وإزالة المخالفات في المهد، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة لشكاوى أو بلاغات المواطنين خلال إجازات الأعياد المقبلة من أي ظواهر سلبية تواجههم خلال إلاجازات.