مسلسل سره الباتع الحلقة 21.. خالد أنور يعتذر لأحمد فهمي

انطلقت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 21، منذ قليل، عبر شاشة قناة on drama التي كشفت عن كثير من الأحداث الخاصة بالحقبتين الفرنسية والحالية اللتين يتناولهما العمل.

وبدأت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 21، بمشهد معرفة حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني في الحقبة الزمنية الخاصة بالحملة الفرنسية بمحاولة جنود الحملة الفرنسية للقرية، وعلى الفور حاول تغير ملابسه هو وعدد من شباب القرية للتخفي منهم.

مسلسل سره الباتع الحلقة 21

وعلى الجانب الآخر، توالت أحداث الحقبة الزمنية الحالية بذهاب فريد الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور الى حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي للاعتذار له ومصالحته عما بدر منه تجاه شقيقته وارتباطه بعلاقة بها وبالفعل قبل حامد الاعتذار وأخبره أن يأتي ووالدته ليتقدم لها.

وعلى الجانب الآخر، تقابل معتصم الذي يجسد شخصيته الفنان علاء حسني مع أبو العزم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد وفيق لكي يتفقا على حملته الانتخابية ومساعدته له وعندما رأته فاطمة التي تجسد شخصيتها الفنانة منة فضالي وهو قادم إلى منزلهم ذهبت وانفعلت على زوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة نجلاء بدر وتشاجرا مع بعضهما بسبب تعاون معتصم مع أبو العزم وعملهم سويا.