موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة ينتظره كثير من محبي ومتابعي المسلسل الذي يعرض على شاشة قناة الحياة، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية التي تقدمها القناة هذا العام، ويعتبر سره الباتع عودة للدراما التاريخية مرة أخرى التي افتقدناها على شاشة التلفزيون المصري فترة طويلة.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 يأتي الساعة 8 صباحا، بينما يأتي العرض الأول للحلقة الساعة 12 صباحا، ويمكن متابعة قناة الحياة عبر التردد الآتي:

التردد: 12206

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وتطورت أحداث مسلسل سره الباتع، بعد خطف حامد الذي يجسد دوره الفنان أحمد السعدني، ومجموعة من شباب القرية، الجنرال الفرنسي بيلو من قلعته، بعد قتل عدد كبير من الجنود الفرنسيين، وتسليم الجنرال الفرنسي إلى صافية، التي تجسد دروها الفنانة حنان مطاوع، كي تأخذ بثأر والدها الشيخ سليم.

أحداث من سره الباتع

ويكشف موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة، عن رد فعل نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية على مصر بعد معرفته بأمر خطف الجنرال الفرنسي على يد شباب المقاومة من الأهالي وحامد.