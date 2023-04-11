مسلسل سره الباتع الحلقة 20.. الشيخ شهاب يخون أهل قريته

كشف مسلسل سره الباتع الحلقة 20، خيانة الشيخ شهاب الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد العزيز، لأهل قريته وتعاونه مع الفرنسيين وتخطيطه لهذا الأمر من خلال ابنه.

مسلسل سره الباتع الحلقة 20

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 20، ذهاب الشيخ شهاب ومعه ابنه الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى درويش، لقلعة الفرنسيين، وقابلا نابليون بونابرت ويجسد شخصيته الفنان أيمن الشيوي، وأخبراه بأنهم يتعاونان معه، ولكنه عبر عن استيائه كيف أنهما يتعاونان معه وغير قادرين على الإبلاغ عن مكان حامد.

الإبلاغ عن مكان حامد

ووعد الشيخ شهاب، نابليون بأنه سينجح في معرفة مكانه، وسيخبره به، وهنا سأل نابليون، شهاب عن سبب خيانته لأهل بلده، فأخبره أنه يرى أنّ الفرنسيين مثلهم مثل المماليك، سيتواجدون في القرية لأيام ويذهبون، ولذلك يعز عليه أنّ يرى أهل قريته يتأذون بسبب شباب المقاومة، بالإضافة إلى أنه يرى أنّ القرية لم يعد لها كبيرًا بعد الشيخ سليم، وهو يطمع في أنّ يصبح الكبير، فوعده نابليون بهذا الأمر إذا أخبره بمكان حامد.