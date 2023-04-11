تقدم وزارة الداخلية تسهيلات كبيرة للمواطنين من أجل استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل دون أي عقبات، ويكن استخراجها من عدد من الأماكن المخصصة في القاهرة بعيدًا عن الزحام، من خلال أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالقاهرة 2023، والأوراق المطلوبة.

تنشر «الوطن» أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالقاهرة 2023، والأوراق المطلوبة وفق المعلن من وزارة الداخلية ويحصل المواطن على البطاقة في وقت قصير لا يزيد عن ساعتين.

- مول سيتي ستارز في مدينة نصر.

- مول مكسيم في التجمع الخامس.

- سيتي سنتر كارفور في المعادي.

- دار مناسبات مسجد الشرطة التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية في القاهرة.

- مول الحمد ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.

- ميناء القاهرة الجوى.

- المركز النموذجي في ديوان عام القطاع في محافظة القاهرة في يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- تقديم استمارة بطاقة الرقم القومي إلى السجل المدني

- بطاقة الرقم القومي المنتهية، أو جواز السفر إن وُجد.

- صورة مميكنة من شهادة ميلاد مقدم الطلب.

- إثبات جهة العمل من النقابة المهنية التابع لها الشخص.

- تقديم صورة من المؤهل الحاصل عليه مقدم الطلب، مع إحضار الاصل للاطلاع.

- إذا كان الراغب في استخراج البطاقة متزوجًا، فعليه تقديم قسيمة الزواج أو البطاقة العائلية.

- تقديم ما يثبت عنوان محل الإقامة مثل إيصال غاز أو تليفون أو كهرباء، أو عقد ملكية أو إيجار موثق في الشهر العقاري.