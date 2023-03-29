خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي «أون لاين» في رمضان

يسارع الكثير من المواطنين عند انتهاء بطاقة الرقم القومي، إلى الذهاب إلى الأماكن المخصصة لتجديدها، إذ تُعد ضرورية في مختلف المعاملات اليومية، ومع قدوم شهر رمضان، يمُثل ذلك مشقة على كثير من المواطنين.

أتاحت الحكومة المصرية، رابط تجديد بطاقة الرقم القومي «أون لاين» 2023، والتي تُعد من أهم الخدمات التي يحتاجها المواطن بين الحين والآخر حال فقدان بطاقته الشخصية، أو انتهائها، في إطار التيسير على المواطنين ومنع الزحام، ومواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي.

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، رابط تجديد بطاقة الرقم القومي «أون لاين» 2023، وخطوات التجديد، وفقا لموقع بوابة الحكومة المصرية.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي «أون لاين»

وتأتي خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي كما يلي:

- الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية.

- اختيار أيقونة «الرقم القومي».

- يسجل المواطن البيانات الخاصة.

- تحديد طريقة سداد الرسوم المقررة، وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر «تأكيد».

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

وحتى يكون الشخص مؤهلاً، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، يجب أن يكون الشخص مواطنا مصريا، لا يقل عمره عن 15 عاما، ويكون مسجلا في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.

خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية «أون لاين»

ويمكن استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول إلى موقع مصر الرقمية من خلال الضغط هنا.

2- الضغط على خيار «الأحوال المدنية».

3- الضغط على أيقونة «الخدمات الخاصة بالمصلحة».

4- اختيار الخدمة الخاصة باستخراج بدل فاقد الرقم القومي.

5- كتابة البيانات والرقم القومي السابق.