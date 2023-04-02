في ظل التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي الذي نشهده، أتاحت العديد من الوزارات والمصالح الحكومية، العديد من الخدمات إلكترونيا للتسهيل عل الجمهور، ومن بينها 5 طرق لـ تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين خطوة بخطوة من المنزل.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور، تستعرض «الوطن» 5 طرق لـ تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين خطوة بخطوة من المنزل، لكون إثبات الشخصية من أهم المستندات التي يحتاجها المواطن.

5 طرق لـ تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين خطوة بخطوة من المنزل

ويمكن اتباع 5 طرق لـ تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين خطوة بخطوة من المنزل، وهي كالتالي:

- زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية.

- اختيار أيقونة الرقم القومي.

- تسجيل البيانات الخاصة.

- حدد طريقة سداد الرسوم.

- اضغط على تأكيد.

إصدار المستندات الرسمية أون لاين

وبعد اتباع 5 طرق تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين خطوة بخطوة من المنزل، ما عليك سوى الانتظار دقائق معدودة لتحديد موعد تسليم البطاقة، وبحسب وزارة الداخلية فإن إصدار المستندات الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والقيد العائلي عبر الإنترنت يكون في حالة إذا كان المستند المطلوب لنفس مقدم الطلب دون غيره.