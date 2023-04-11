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مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 20.. أحمد مكي يستعين بفريق كرة حقيقي

كتب:

ياسمين محمود
07:13 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

استعان حزلقوم الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي7 بطولة الفنان أحمد مكي، والذي يعرض على قناة أون عقب أذان المغرب مباشرة بفريق كرة حقيقي لقياس مستوى فريق المزريطة.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي7

وقرر حزلقوم قياس لمستوي فريقه ليستعين بفريق كرة حقيقي، مكون من محمد بركات، جدو وعبدالمنصف ومحمد زيدان وسيد معوض؛ ليتفاجأ فريق المزريطة بوجود لعيبة كرة القدم، والتقطوا معهم صور تذكارية، وأقنع حزلقوم لاعبي الكرة أنهم موجدون لتصوير إعلان والمباراة الودية ضمن الإعلان.

مسلسل الكبير أوي7

ويضم مسلسل الكبير أوي7، عددا من نجوم الكوميديا؛ أبرزهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، ويتم عرض المسلسل بشكل يومي عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتتم الإعادة الأولى 12:30منتصف الليل والثانية 2:00 مساء.

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بقلم ياسمين محمود