سقوط أمطار على الإسكندرية.. والأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة

شهدت الإسكندرية سقوط أمطار منذ قليل، بدرجات متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة في وسط وشرق المدينة، والمتمثل في أحياء «وسط، شرق، المنتزه أول، المنتزه ثان»، وذلك تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار بنسبة 40%، وانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.

وعقب سقوط أمطار على الإسكندرية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تحول الأمطار المتوسطة إلى رعدية خلال الساعات القليلة المقبلة.

سقوط أمطار على الإسكندرية

وصحب سقوط أمطار على الإسكندرية منذ قليل أجواء باردة جدا ورياح شديدة وغياب أشعة الشمس، حيث شهد طقس الإسكندرية جو غائم كليا مع درجة حرارة 12 درجة مئوية وسرعة رياح 38 كيلومترا في الساعة.

الأرصاد تحذر من أمطار الإسكندرية الرعدية

وصحب توقعات الأرصاد الجوية بسقوط أمطار متوسطة تضرب الإسكندرية وتتحول إلى رعدية، تحذيرات من محافظة الإسكندرية للتعامل مع هذا الطقس وهي:

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.