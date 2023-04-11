طقس الإسكندرية اليوم.. سقوط أمطار رعدية ونشاط الرياح

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء، تقلبات وظواهر جوية عدة، بين احتمالية سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة 40 حتى 50%، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

كما يشمل طقس الإسكندرية اليوم، ارتفاع نسبة الرطوبة، إذ تسجل الرطوبة 63% وسرعة الرياح 18 كم بالساعة مع وجود غيوم جزئية بمختلف الأنحاء.

طقس الإسكندرية اليوم

طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء، يشهد أيضًا نشاطًا للرياح وأجواء باردة، كما تزيد الرياح من الشعور بالبرودة ليلًا، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل محسوس خاصة في آخر فترات الليل والصباح الباكر، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وسجلت درجات الحرارة بطقس اليوم بالإسكندرية، 21 درجة مئوية للعظمى، بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل 13 درجة مئوية في طقس معتدل إلى مائل للبرودة، فيما يصل ارتفاع الموج بالبحر المتوسط من متر ونصف حتى مترين وربع، مع وجود رياح شمالية غربية واعتدال بحالة الموج.

استعدادات محافظة الإسكندرية لمواجهة الطقس

وحذرت محافظة الإسكندرية، المواطنين من تخفيف الملابس نظرًا لتقلب طقس اليوم بالإسكندرية، كما استعدت أجهزة المحافظة للتعامل مع الأمطار فور سقوطها، فضلًا عن تحذير المواطنين بتجنب لمس أعمدة الإنارة وتجنب السير أسفل المنازل القديمة والشرفات، بينما يتجنب مرضى الجيوب الأنفية والأمراض التنفسية الخروج فترة نشاط الرياح المثيرة للأتربة.