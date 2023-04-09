طقس الإسكندرية اليوم مضطرب.. ارتفاع حرارة وتوقعات سقوط أمطار

يشهد طقس الإسكندرية حالة من الاضطراب بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث إنه طقس حار ظهرا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بينما تنخفض ليلا مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع باعتدال الحرارة ظهرا، كما تبعه إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية تحسبا بسقوط أمطار.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد ارتفاع درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 28 والصغرى 17، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023، إلا أنه يصاحبه أمطار متوقعة.

اعتدال الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة اعتدال الأمواج بمقدار من 1 إلى 192 مترا وهو أمر معتدل بحسب وصفهم.

طوارئ تحسبا لسقوط أمطار على الإسكندرية

فيما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50 % بنطاق المحافظة.