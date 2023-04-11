مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 20.. فريق حزلقوم يلعب مباراة ودية

لعب فريق حزلقوم، خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، مباراة ودية مع فريق كرة قدم حقيقي.

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 20

وفكر حزلقوم في قياس مستوى فريقة قبل مواجهة فريق فادي سماحة؛ ليقرر أن يستعين بفريق كرة قدم حقيقي مكون من بركات وجدو وزيدان وعبدالمنصف وسيد معوض؛ ليهزم فريق حزلقوم هزيمة ساحقة، ويتحدث فادي سماحة لحزلقوم فيديو كول بتجهيز المزريطة كرهان له بعد فوز فريقه في المباراة.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي7 يضم مجموعة كبيرة مو نجوم الكوميديا أبرزهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، ويعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتتم الإعادة الأولى 12:30منتصف الليل والثانية 2:00 مساء،وقد حقق الجزء السابع من المسلسل نجاح كبير وإشادات النقاد والجمهور.