المفتي عبر «الناس»: وجود المرأة الحكيمة ضروري.. والنساء لهن دور كبير في النهوض بالبلاد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن وجود المرأة المسلمة الحكيمة أصبح من أهم الضروريات، مشددًا على أن لها دورا كبيرا في النهوض بالبلاد.

«الجمهورية الجديدة» أدركت الدور الحيوي للمرأة المصرية

وأوضح علام، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الناس»، أن الجمهورية الجديدة أدركت الدور الحيوي للمرأة المصرية فى كل مجالات الحياة، وخطت خطوات واسعة في مسار النهوض بالمرأة فى كل المجالات.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن دستور2014 نص لأول مرة على الاهتمام بقضايا المرأة وتضمن 20 مادة تخاطب المرأة، وكفل لها الفرص ومساواتها مع الرجل فى جميع الحقوق السياسية والاجتماعية، والاقتصادية، وهذا الاتجاه الذى أخذت به الدولة المصرية تتفق مع الشرع الشريف الذى صان المرأة وضمن لها حقوقها.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023 وتبث خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.