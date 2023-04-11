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مقتل 3 جنود في مواجهات مع قوات أرمينية بـ«ناجورنو كاراباخ»

كتب:

أسماء العيسوي
08:52 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
أرمينيا وأذربيجان

أرمينيا وأذربيجان

ذكرت وكالة أنباء أذربيجان أن 3 جنود قتلوا في مواجهات مع قوات أرمينية في منطقة «ناجورنو كاراباخ»، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل. 

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان اتهامات القصف على الحدود 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن قوات أذربيجانية أطلقت النار، عصر اليوم، على جنود أرمن في أثناء قيامهم بأعمال هندسية في منطقة «تيغ» الحدودية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

أرمينيا وأذربيجان تتخذان إجراءات انتقامية

ردًا على ذلك، قالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن القوات الأرمينية، ومن مواقع لها قرب بلدة تيغ بمنطقة غوروس، أطلقت نيران مكثفة من أسلحة خفيفة على مواقع للجيش الأذربيجاني على محور منطقة لاتشين، في حين أكد الجانبان الأرميني والأذربيجاني أنهما يتخذان إجراءات انتقامية للرد. 

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بقلم أسماء العيسوي