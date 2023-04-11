استعدادات مكثفة لموسم توريد القمح المحلي ببني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا لمراجعة خطة استعدادات المحافظة لموسم توريد القمح المحلي للموسم الحالي، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون المواقع التخزينية لاستقبال الموسم.

مناقشة استعدادات موسم توريد القمح ببني سويف

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع الحضور كافة الإجراءات المطلوبة استعدادا لموسم التوريد، والذي من المقرر أن يبدأ مطلع مايو المقبل، كما استعرض الترتيبات النهائية والمستجدات والتجهيزات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة العليا المشرفة على منظومة استلام وتوريد الأقماح المحلية استعدادا للموسم الجديد، بجانب مناقشة كافة الحلول والمقترحات لتذليل أية عقبات قد تواجه المزارعين في عملية التوريد.

تفاصيل خطة توريد محصول القمح ببني سويف

كما راجع محافظ بني سويف تفاصيل الخطة التي أعدتها المحافظة لتوريد محصول القمح، فيما يتعلق بحصر المساحات المنزرعة بالقمح بجميع المراكز والكميات المتوقع إنتاجها لتحديد المستهدف توريده، بجانب التركيز على تنفيذ حملات توعية للمزارعين لحثهم على توريد محصول القمح إلي الدولة، لزيادة الكميات الموردة من المحصول، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مع معاينة أماكن التخزين المحددة من جهات التسويق، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لمعايير التخزين مع مراعاة البعدين المكاني والأمني.

محافظ بني سويف: توريد القمح واجب قومي

وأكد المحافظ أن عملية توريد القمح للصوامع الحكومية في ظل الظروف الحالية تعد واجبًا قوميًا، مؤكداً على أهمية وتضافر كافة الجهود والعمل على تنفيذ مزيد من الإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين، مؤكدا أنّ الدولة لا تدخر جهدا للاهتمام بالمزارعين وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي.