«التموين» تستعد لاستقبال موسم توريد القمح 2023.. سعر الإردب 1250 جنيها

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبدء موسم توريد القمح 2023، والذي يبدأ في 15 أبريل الجاري ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، إذ يتم التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

سعر توريد طن القمح

ووفقا للمعلن من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 18 يناير الماضي، فإنّ سعر توريد إردب القمح للمزارعين أصبح 1250 جنيها بدلا من 1000، لتشجيع المزارعين على توريد القمح لوزارة التموين، بزيادة تبلغ 370 جنيها في سعر توريد إردب القمح عن العام الماضي 2022 والذي كان يبلغ 880 جنيها، فضلا عن استمرار الدولة في صرف السماد المدعم للفلاح.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، يبرز الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2023، ويوضح السعات والقدرات التخزينية المتاحة لاستقبال الأقماح المحلية.

السعات التخزينية للقمح

ووتمتلك وزارة التموين 450 نقطة لتجميع الأقماح بالقرب من المزارعين، فيما تأتي السعات التخزينية للقمح سواء المحلي أو المستورد عبارة عن «الصوامع الداخلية، الهناجر، البناكر، الشون المطورة، الصوامع المؤجرة، مراكز التجميع، والشون الإسمنتية»، والتي يصل سعاتها التخزينية إلى 5.4 مليون طن تخزين.

مخزون القمح الاستراتيجي

وأعلنت وزارة التموين أنّ المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.3 شهر.