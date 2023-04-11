خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات.. بينها القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار خلال يومي الأربعاء 12 أبريل والخميس 13 أبريل، وذلك بنسب متفاوتة على بعض المحافظات وتكون رعدية تمتد إلى القاهرة الكبرى.

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات

وعن خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات أوضحت هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية غدا إلى سقوط أمطار رعدية إلى متوسطة تصل إلى نسبة 40% .

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي البحيرة والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ ودمياط سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية بنسبة 60% على مدار اليوم.

كما تشهد أيضا محافظات شمال الصعيد الفيوم والمنيا وبني سويف وسوهاج وجنوب سيناء والبحر الأحمر سقوط أمطار متوسطة بنسبة 30% على فترات متفاوتة.

خريطة سقوط الأمطار يوم الخميس القادم

وجاءت خريطة سقوط الأمطار يوم الخميس على النحو الآتي:

- أمطار متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي البحيرة ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ بنسبة 30%.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهي بورسعيد والسويس سقوط أمطار متوسطة بنسبة تصل إلى 50% على مدار اليوم، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتعرضت العديد من المحافظات اليوم إلى سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، لا سيما محافظات السواحل الشمالية الغربية مع رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.