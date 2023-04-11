مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 20.. نجوم كرة القدم ضيوف شرف

حل عدد من نجوم كرة القدم ضيوف شرف الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع والذي يعرض يوميا على قناة أون، عقب أذان المغرب مباشرة.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 20

وضم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 20 عددا من ضيوف شرف كرة القدم وهم: محمد بركات وجدو ومحمد زيدان وعبد المنصف وسيد معوض، والذين استعان بهم حزلقوم لمواجهة فريق المزاريطة الذي كونه من أهل المزاريطة ضد منافسه فادي سماحة.

وأقنع حزلقوم لعيبة كرة القدم أن يأتوا إلى المزاريطة لتصوير إعلان والذي يتخلله مباراة ودية مع فريق المزاريطة.

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ويبدأ حزلقوم في تنفيذ خطة لتعطيل فريق كرة القدم الذي استعان به حتى يتم هزيمتهم أمام فريق المزاريطة، حيث قام بإطعامهم الفطير والطيور وأكلات دسمة لكي تعيق حركتهم في الملعب ورغم ذلك إلا أنه تمت هزيمة فريق المزاريطة.