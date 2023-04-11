سقوط أمطار متوسطة على عدة مدن بمحافظة كفر الشيخ

شهدت عدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة، أثناء صلاة التراويح في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان المبارك.

الليلة الأولى في العشر الأواخر من رمضان

واستبشر جموع المُصلين في كفر الشيخ بسقوط الأمطار، داعين الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، متمنين أن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر باعتبارها الليلة الفردية الأولى من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.

درجات الحرارة بكفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 36 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية، والضغط الجوي 1009، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر.

تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكَّل مع بداية موسم الشتاء، غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.