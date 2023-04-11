الأرصاد: سقوط أمطار على 20 محافظة غدا.. اضطرابات جوية وتحذير للمواطنين

تشهد عدد من المحافظات غدا الأربعاء أمطارا متفاوتة الشدة تصل إلى الأمطار الرعدية على السواحل الشمالية، والمدن المطلة على البحر المتوسط وتستمر حتى مساء غد بالتزامن مع سوء حالة الطقس التي تشهدها بعض المناطق.

أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات

وتضرب الأمطار الرعدية محافظات القاهرة الكبري، والجيزة والقليوبية ومحافظات شمال الوجه البحري بدءا من مطروح والإسكندرية ومدن القناة.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية إن غطاء سحابيا من السحب الممطرة يؤثر على طول السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري في البحيرة ومطروح والضبعة والعلمين والسلوم ومنطقة سيدي براني مما ينذر بسقوط أمطار خلال ساعات.

وأضاف البيان أن الإسكندرية وكفر الشيخ مع موعد مع الأمطار الرعدية خلال الفترة القليلة القادمة، متوقعا أن تتقدم السحب الممطرة ليلا للمناطق الداخلية حتى القاهرة الكبرى ولكن تكون أقل حدة.

أمطار متوسطة رعدية علي السواحل الغربية

وبحسب الأرصاد الجوية تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أمطارا رعدية في الساعات الأولى من نهار غد الأربعاء، فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء أمطارا متفاوتة الشدة قد تغزر أحياناً في مساء غد الأربعاء.

وتشهد محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر احتمالية سقوط أمطار بنسبة 20% فقط، بعكس المتوقع علي محافظات القاهرة الكبري والوجه البحري بالتزامن مع عاصفة ونشاط كبير للرياح خلال الساعات المقبلة تصل سرعتها إلى 44 كيلو في الساعة.