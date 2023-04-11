سقوط أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة.. هل تصل إلى القاهرة الكبرى؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على عدد من المناطق خلال الساعات المقبلة، حيث أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وتشمل أماكن سقوط الأمطار كلا من السلوم-سيدي براني-مطروح-الضبعة-العلمين سيدي عبدالرحمن، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا.

أماكن سقوط الأمطار

ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على باقى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والتي تشمل مدن الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ.

كما تتأثر مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والمناطق الداخلية بالسحب الممطرة وتسقط أمطار خفيفة ليلا، والتي تشمل جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

درجات الحرارة الأربعاء 12 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

درجات الحرارة الخميس 13 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

درجات الحرارة الجمعة 14 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.