سقوط أمطار غزيرة على البحيرة ورفع درجة الاستعداد القصوى «صور»

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، قبل قليل، سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، لا سيما المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية».

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

و من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة للمراكز والمدن وشركة المياه والحماية المدنية على مدار الساعة والتنسيق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك عقب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء 11 أبريل وحتى غدا الأربعاء 12 أبريل لانخفاض الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة إلى 3.5 متر.

سقوط أمطار غزيرة على البحيرة

وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة اللحظية بكافة مدن ومراكز المحافظة ومراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار فور سقوطها، وكذا التعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.