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وزيرا التعليم والرياضة يشهدان حفل ختام الدورة الرمضانية 2023

كتب:

أميرة فكري
09:19 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
ختام الدورة الرمضانية 2023

ختام الدورة الرمضانية 2023

يشهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل ختام الدورة الرمضانية 2023، التي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أقيم بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضي.

ويشهد الوزيران خلال الحفل المبارة النهائية بين فريقي محافظتي القليوبية والغربية.

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