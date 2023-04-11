‎مسلسل جعفر العمدة الحلقة ٢٠.. عتاب بين مي كساب ودلال بعد زيارة والدها

شهدت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة ٢٠، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بعد الأحداث المثيرة التي عرضتها الحلقة على شاشة قناة dmc دراما في الساعة 6:30 مساءً، إذ تضمنت زيارة شوقي فتح الله ويجسد دوره منذر ريحانة لجعفر العمدة ويؤدي دوره محمد رمضان وهو في السجن ، وأخبره أنه هو من اختطف نجله وهو فقط من يعرف مكانه، لكنه يكذب في ذلك، كما قال لأخيه كارم فتح الله ويجسد دوره أحمد عبدالله.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة ٢٠

وخلال أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة ٢٠، يظهر حمادة فتح الله ويلعب دوره طارق النهري، والد دلال وتجسد دورها إيمان العاصي، وهو يطرق باب منزل عائلة العمدة، لتتفاجئ زوجات جعفر وشقيقته بوجوده، وطلب «حمادة» من ابنته أنّ تذهب معه إلى المنزل وتترك جعفر، لأنه لن يخرج من السجن، وأشقاؤها سيتكفلوا بحمايتها.

وأوضحت دلال موقفها من دعوة والدها برفضها ذلك بشكل واضح، ولكنها صرخت في وجه ثريا وتلعب دورها مي كساب، ونرجس وتؤدي دورها منة فضالي، وصباح شقيقة جعفر وتجسد شخصيتها دعاء حكم، بعد إهانتهن لوالدها، الأمر الذي أثار شكوك ثريا حول دلال، ليذهب بعد ذلك حمادة فتح الله مسرعًا من المنزل، وذلك خلال مسلسل جعفر العمدة الحلقة ٢٠.

أحداث جعفر العمدة الحلقة ٢٠

وتظهر بعد ذلك في مسلسل جعفر العمدة الحلقة ٢٠، ثريا وهي في غرفة دلال التي كانت تبكي، لتسألها هل يمكن أن تبيع جعفر وتتركه في هذه الظروف وتذهب مع عائلتها؟، لتصدم دلال من هذا السؤال، وتخبرها أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك بسبب حبها الشديد لجعفر، وتعاتب إحداهما الأخرى عما بدر منهما.