مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. أحمد فهيم يخبر النيابة أنه صاحب الهيروين

بدأت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20 بذهاب حمادة فتح الله، والد «دلال»، زوجة محمد رمضان، إلى منزل جعفر العمدة، ويطلب منها أن تذهب معه إلى منزله، وسيقوم بحمايتها من أخواتها لأن جعفر لن يخرج من السجن، لكنها ترفض، وتقوم زوجات محمد رمضان بتوبيخه.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة

ويقوم منذر رياحنة «شوقي فتح الله»، بإخبار زوجته «وداد» جوري بكر عن سبب ضربها لعايدة «زينة» زوجة محمد رمضان لترد عليه أنها لم تفعل ذلك.

ويخبر أحمد فهيم «سيد»، شقيق جعفر العمدة، شقيقته «دعاء حكم» بأنه سيذهب إلى النيابة ويخبرهم أن المواد المخدرة التي كانت بحوزة شقيقه، هو صاحبها، حتى يخرج جعفر من السجن، وبالفعل يذهب إلى وكيل النائب العام، ولكن الأخير يخبره بأن ما يفعله خطأ.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.