مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. خادمة محمد رمضان جاسوسة لكارم فتح الله

عرضت منذ قليل الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان، إذ شهدت أحداثا مشوقة، وجرى الكشف عن الجاسوس الموجود داخل منزل جعفر العمدة.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة

تقوم «صباح»، خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة، العاملة في منزل جعفر العمدة، بمقابلة «كارم فتح الله» وتقوم بإبلاغه بكل ما يحدث في منزل محمد رمضان، والحديث الذي يدور بين «الحاجة وصيفة» هالة صدقي وعصام السقا «نعيم»، ويقوم بإعطائها أموالا لنعرف بذلك أنها هي التي تنقل جميع المعلومات من منزل جعفر العمدة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي