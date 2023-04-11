أحداث الحلقة 20 مسلسل جعفر العمدة.. شوقي فتح الله يكذب على جعفر العمدة

بدأت الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة، بإخبار منذر رياحنة «شوقي فتح الله»، محمد رمضان، بأنه الذي استأجر «بلال شامة» ويلعب دوره مجدي بدر، لخطف نجله من مي كساب «ثريا»، بالإضافة إلى إجهاض نجله من إيمان العاصى«دلال»، ليقابل جعفر العمدة حديثه بحالة من الذهول لأنه نجله على قيد الحياة ولم يمت.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة

ويخرج «شوقي فتح الله» من قسم الشرطة، ويقابل شقيقه «كارم فتح الله» ويلعب دوره أحمد عبدالله، ويعاتب شقيقه بعد إخبار جعفر العمدة بكلام كاذب، وهو خطف نجله، ليرد عليه بأنه كان يريد ان يجعله في حالة حزن لذلك قال له هذا الكلام.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساءً، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 صباحًا، والأخرى الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيُعرض الساعة 6:20 مساءً، وتُعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي