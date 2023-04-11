«باب رزق» يسلط الضوء على تفاصيل أسرار فن الباتيك مع المصممة إيمان فرج

سلَّط برنامج «باب رزق» المذاع على قناة dmc، الضوء على فن «الباتيك»، حيث قال الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني: «نحن أمام فن الباتيك وهو فن إندونيسي الأصل وهو فن الطباعة بالشمع».

البداية من إندونيسيا

وقالت المصممة إيمان فرج، إن هناك بعض الناس تقول إن بداية هذا الفن كان في إندونيسيا واستخدموه أيضا في المصري القديم، موضحة أنها تختار في البداية نوعية التصميمات ثم تجميع صور وكل المعلومات الخاصة عن الفن الذي ستعمل فيه ثم ترسم على الورق.

الفكرة تبدأ بالرسومات

وأضافت إيمان فرج، «أنا في الأساس خريجة كلية فنون تطبيقية قسم أزياء»، موضحة أن الفكرة تبدأ بالإسكتش ثم الرسومات التي سيخرج منها خط الإنتاج، ثم تخيل شكل التصميم على القماش «الملابس أو الشال أو المفارش»، ثم تحديد موقع الرسمة، وبدأت منذ 4 سنوات ووالدتي هي الشريك الأساسي معي والبلكونة هي ورشتي.