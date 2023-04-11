روجينا باكية: كنت لابسة قناع الراجل المتحمل المسؤولية بعد مرض أشرف زكي

قالت الفنانة روجينا، إن فترة مرض زوجها الفنان أشرف زكي كانت فترة صعبة للغاية في حياتها وحياة بناتها، «كنت بلبس قناع الراجل المتحمل المسؤولية لأنه فجأة بتلاقي نفسك إن الراجل اللي أنت عايشه معاه، سندك، في مشكلة كبيرة، وفي دقايق لازم يدخل يعمل عملية وهو رافض أي حد يبقى جنبه، وأنا اللي متحملة المسؤولية وكنت لابسة قناع أشرف في الفترة دي».

كانوا واخدين قلبي مني

وأضافت الفنانة روجينا وهي تبكي متأثرة بحديثها عن زوجها، خلال استضافتها ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»: «كان لازم أكون هو في الفترة دي، وحسيت أحاسيس صعبة جدا، ولأول مرة أحس في حياتي وهو داخل العمليات إنهم بياخدوا قلبي مني من غير مايقولولي إننا هناخده، ومفيش حد غيره أنا وبنته والموضوع كان كبير أوي علينا».

عندي قناعة ترفض إن أشرف يتألم

وتابعت: «طول عمري برفض وعندي قناعات ترفض إن أشرف يتألم، والراجل اللي بيروح المستشفى للناس ويقف جنبهم ربنا هيخليه كدا عشانا، وكانت فترة كان لازم أكون فيها راجل، ومرجعتش زي ما أنا ودايما متوترة عليه وبقيت تحت رجليه».