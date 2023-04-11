روجينا لـ«أنا والقناع»: أشرف زكي ساندني طوال حياتي

قالت الفنانة روجينا، إنها لا تستطيع أن تقول للفرصة لا، لأنها رزق، متابعة: «لا أستطيع أن أقول لفرصة رزقني الله عز وجل بها لأ».

وأضافت الفنانة روجينا، خلال برنامج «أنا والقناع»، المذاع على «قناة الحياة»: «زوجي أشرف زكي ساندني طوال حياتي، مثلما أنا ساندته، وإحنا الاثنين نسند بعضنا البعض وطمعانين في بعض من أول يوم زواج».

أشرف يدفعني دائما للأمام

وتابعت روجينا: «أشرف زكي دائما يطمع أن أكون فنانة ناجحة ويقدرها للجمهور ودائما يدفعني لذلك في اختياراتي ومشواري الفني، ودائما أنا أريد أن يكون أفضل رجل في الدنيا والناس كلها تحبه وتحترمه، وإحنا الاتنين مع بعض نتمنى لبعض الخير».

أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.