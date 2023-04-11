روجينا عن نجاح مسلسل ستهم: هؤلاء أصحاب الفضل

تعيش الفنانة روجينا خلال الفترة الحالية حالة من السعادة، بعد الإشادات العديدة التي تلقتها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، عن دورها بالمسلسل ستهم، فضلا عن العديد من الآراء النقدية الإيجابية التي تثني عليها وعلى العمل، مؤكدين على المجهود الجبار الذي قامت به.

مسلسل ستهم من بطولة روجينا

وأرجعت الفنانة روجينا هذا النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل ستهم، إلى الله سبحانه وتعالى، ثم كل من زوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والمخرج رؤوف عبد العزيز، والسيناريست ناصر عبد الرحمن.

ونشرت روجينا صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تجمع كلا من الدكتور أشرف زكي، و المخرج رؤوف عبد العزيز، والكاتب ناصر عبد الرحمن، وعلقة عليها: شكرا أنتم أصحاب الفضل بعد ربنا على ستهم.

مسلسل ستهم من إخراج رؤوف عبد العزيز

وأشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بأداء وتألق روجينا في مشهد لحظة وفاة ودفن أبنها الأكبر عبد الرحمن، وجاء التعليقات كالتالي: «روجينا عبقرية في ستهم نجمة بتحب شغلها وبتبدع فيه شابوو ياوحش تمثيل، كل الشكر والتقدير للفنان روجينا عظمه بجد، مبروك حبايبى المبدعين، أبدعتي في مشهد موت الولد كل يوم بنعيش معاك في حالة جديدة وإبداع يفوق اللي قبله، فعلا لا تعليق شابو ليكم جميعا على الإبداع ده بجد».