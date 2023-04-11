روجينا تنهار من البكاء في حلقة «أنا والقناع» مع منى عبدالوهاب

تحلّ الفنانة روجينا، اليوم، ضيفة على الإعلامية منى عبدالوهاب، في حلقة تذاع على جزئين ضمن برنامجها الرمضاني «أنا والقناع»، في السادسة والنصف على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة cbc.

وخلال الحلقة دخلت روجينا في نوبة بكاء شديد، اضطرت بسببها منى عبدالوهاب للقيام والذهاب لها وكسر شكل البرنامج لاحتضانها، في لقطة إنسانية حيث كانت تتحدث روجينا عن لحظات خاصة عاشتها في حياتها الشخصية مع زوجها الفنان أشرف زكي.

تفاصيل برنامج أنا والقناع

أنا والقناع برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف.

كما استضاف البرنامج كل من محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وايمن بهجت قمر ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.