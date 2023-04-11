مصرع زوجين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة بالبحيرة

لقي زوجان مصرعهما جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة بالكيلو 155 اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلا إلى مستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة بالكيلو 155 اتجاه القاهرة، ما أدى إلى مصرع زوجين، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع زوجين في حادث بالبحيرة

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة «حمدي ع. ال»، 67 سنة، وزوجته «مليكة م. د»، 61 سنة، مقيمان بالقاهرة، وحُفظت الجثتان تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث والوقوف على ملابساته.