مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين على طريق «بورسعيد - الإسماعيلية»

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون مساء اليوم، في تصادم سيارتين ملاكي ونقل على طريق «بورسعيد - الإسماعيلية» أمام قسم شرطة الجنوب، ونُقل المصابان والجثة إلى المستشفى.

نقل المصابين والجثة إلى المستشفى

تلقت مديرية أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول إلى مستشفى 30 يونيو، 3 مصابين وهم محمد السيد العزب 42 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عزت جابر بيومي، 30 سنة، كدمات بالجسم، ويوسف محمد أحمد العزب، 20 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، كما وصل ياسر محمد السيد المغازي، 54 سنة، جثه هامدة.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن سيارة ملاكي تصادمت مع أخرى نقل أمام قسم شرطة الجنوب على طريق بورسعيد الإسماعيلية بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن 3 مصابين وجثة.

ويجري رجال الأمن الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة، كما انتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارتين ونقلهما إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.