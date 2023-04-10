إصابة شخصين في تصادم سيارتين ملاكي بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي عند مدخل الرحمانية أمام قرية الزواوي بنطاق دائرة مركز الرحمانية، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة شخصين في حادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن إصابة شخصين، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة محمود دسوقي محمد، 40 سنة، مقيم الرحمانية، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وخالد علي، 26 سنة، مصاب بكسر في الحوض.

ونقل المصابان إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.