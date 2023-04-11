مسلسل ضرب نار الحلقة 20.. زيدان يكتشف رغبة مهرة في عدم الإنجاب منه

ينتظر المشاهدون ‎مسلسل ضرب نار الحلقه 20 لمعرفة ماذا سيحدث في الحلقة الجديدة خاصة بعدما شهدت الحلقة اكتشف زيدان الذي يقدم دوره الفنان «ماجد المصري»، تناول مهرة التي تقوم بدورها الفنانة «ياسمين عبدالعزيز» لأدوية منع الحمل من دون علمه، ومحاولة جابر الكوماندا الذي يقوم بدوره الفنان «أحمد العوضي» التهجم على مهرة وزيدان في إحدى الملاهي الليلية لولا تدخل أنور باشا «أحمد بدير» ومنعه عن فعل ذلك.

‎مسلسل ضرب نار الحلقة 20

ومن بين القنوات الناقلة ‎مسلسل ضرب نار الحلقه 20 بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض‎ مسلسل ضرب نار الحلقه 20 حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

‎مسلسل ضرب نار الحلقة 20

‎مسلسل ضرب نار الحلقة 20 من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.